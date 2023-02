“Da best riddim eternal action krew” de Da Break, un album qui restera gravé dans les mémoires de la Soul Music

Composé durant une période assez mouvementée au niveau émotionnel, cet album transpire d'influences musicales multiples, de la plus old school à la plus contemporaine, en passant par des couleurs West Coast et ou bien Caribéennes.

L’album est disponible depuis le 10 février

Jennifer "Hawa" Zonou et Rémy Kaprielan, membres fondateurs du groupe, ont décidé de resserrer les rangs et de préciser la teneur de leur musique : une esthétique toujours ancrée dans leur chère culture Soul Hip Hop des 90's, mais aussi avec une oreille aiguisée et attentive aux sons et aux mondes actuels, toujours au service d'un groove fédérateur et d'une vibe chaleureuse. Pour piloter ce nouveau disque, Da Break a confié entièrement la réalisation à Pierre Vadon (également clavieriste du groupe en live) qui a déjà prouvé la qualité de ses compositions et de ses arrangements sur le second album “Let it shine”. La mission reste inchangée : rassembler, dans la lignée des valeurs sociales défendues dans la musique urbaine des années 90, berceau de leur inspiration. Ambiancer, conscientiser, interpeler, célébrer, réconforter, rester ouvert au monde et à l'autre... Chaque chanson est un tableau, une histoire, une réflexion...