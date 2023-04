"De rouille et de sang” de Paradis Minuit, un son unique identifiable dès les premières mesures

“Étendard” de UssaR, l’artiste passe de l’ombre à la lumière avec un 1er EP envoûtant

Cet opus raconte l’histoire de l’Amour retrouvé et invite à se rassembler sous la bannière de nos propres faiblesses, de nos échecs, de nos peurs et de nos lacunes… Et à peut-être, par leur acceptation, à les dépasser.