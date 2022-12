“Demain sera meilleur” de Dorely, un opus introspectif aux vertus thérapeutiques

Un album à l’univers entre pop et chanson française, avec des mélodies feel good et des ballades vibrantes.

Dorely dévoile “Demain sera meilleur”. Un premier album qui fait écho à des thématiques générationnelles universelles comme la confiance en soi et la difficulté de s’accepter pour ce que l’on est, le rapport aux réseaux sociaux, l’amour et les ruptures.

Pour l’épauler dans l’écriture et la composition, Dorely a fait appel à Nazim (Kendji Girac, Amir, M. Pokora), Corson (Jenifer), Alban Lico (Vitaa et Slimane) et Pierre Paul de 47 Ter. L’album, lui, est produit par Julio Masidi ( Jenifer, Aya Nakamura, Maes…).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Déjà emmené par le titre "Fin d’amitié” mais aussi l’hymne inspirant "Où que tu sois”, ce premier album met aujourd’hui en lumière son nouveau single “Thérapie”. "Maintenant, je me choisis” scande-t-elle sur le refrain redoutable de ce tube pop immédiat, où elle prend le pouvoir, s’affirme et confirme son statut de révélation.

Sur ce disque intime, plein d’espoir et où l’authenticité prime, Dorely propose le journal intime, entre ombre et lumière, d’une jeune femme en construction, qui doute, se relève, se métamorphose et avance.