“[Des]Espoirs” de Guillaume Grand, un disque qui vient du fond de son cœur et de ses entrailles

Après 2 albums qui honoraient plutôt une certaine noirceur, Guillaume Grand vient de dévoiler “[Des]Espoirs” où une petite lumière brille ici et là. Ses nouvelles chansons sont propices au rapprochement des corps. Les rythmes peuvent s’emballer, la valse est régulièrement convoquée. Il y a les océans, la liberté, le vent qui emmène, l’amour qui ne veut pas rendre les armes, on danse ici, on expulse, on avance, on respire.

Certaines chansons, il les travaille au corps depuis plusieurs années. Sa voix est à la fois cassée et de velours, force et fragilité mêlées. La musique de Guillaume est heureusement paradoxale parce qu’elle ne triche pas. Dualité salvatrice. Elle est comme l’existence, faite de surprises, de montagnes russes émotionnelles, elle passe du rire aux larmes, de la mélancolie à l’ivresse sans crier gare et c’est peut-être cela qui offre à ses chansons cette touche de liberté totale.

Guillaume Grand a tout écrit et composé, maquetté à la maison avant de partir enregistrer à Paris, lors de plusieurs sessions principalement en 2020, avec l’aide du fidèle Sylvain Rabbath, co-producteur, au Muséum Studio, dans une ambiance studieuse et amicale.

A noter que Guillaume Grand travaille sur son premier roman, à paraître chez Plon. Une histoire où il rencontre la vie, incarnée par une femme. Sa prose, comme sa musique, jongle entre humour et profondeur des sentiments. Beautés et gouffres. Et c’est saisissant.