“Des gens mortels” de Madame Monsieur, un album plus engagé que les précédents

Le duo nous invite à prendre de la hauteur sur l’air du temps et ses excès.

Vous avez été nombreux à découvrir Madame Monsieur en 2018. Emilie Satt et Jean-Karl Lucas représentait alors la France à l’Eurovision avec le titre “Mercy”.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Après un premier album intitulé “Vu d’ici”, sorti en 2019, le duo a dévoilé en décembre dernier “Des gens mortels”. Avec ce nouveau projet Emilie et Jean-Karl s’émancipent de l’histoire des autres pour mieux raconter la leur, mettant leurs émotions au cœur de leur création.

Parmi les thématiques abordées, celle de la folie d’une époque où tout est appelé à être commenté en temps réel mais aussi celle de la normalité, de la beauté de l’ordinaire et de l’histoire non-dite de ces héros du quotidien qu’on côtoie tous.

L’EP nous plonge aussi évidemment au cœur de l’intime et des sentiments qui animent le duo. En définitive, ce nouveau projet invite l’auditeur à une prise de recul et se veut comme l’éloge du milieu, cet endroit où existent la plupart des gens et où se trouve, bien souvent, la poésie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Aussi engagé que bienveillant, il confirme l’identité sonore de Madame Monsieur tout en exposant une nouvelle facette de son œuvre. Le début d’un nouveau chapitre que le binôme continuera d’écrire avec un troisième album attendu pour 2022.