“Desert Dream” de Tiwayo, un album qui sent bons l'âme du blues

Tiwayo... Fasciné depuis tout petit par la musique noire américaine, on dit de lui aujourd’hui qu'il est le fils spirituel de Otis Redding et Janis Joplin ou de Nick Cave et Nina Simone, tant sa voix est impressionnante et marquante.

Tiwayo présente son nouvel album “Desert Dream” © Getty - Tanguy Delavet

Comment inventer la suite quand votre premier album est sorti sur le label Blue Note, qu’il a été produit par Mark Neill, connu pour son travail sur les disques de The Black Keys. C’est probablement la question que s’est posée Tiwayo, Parisien trentenaire fan de musiques noires américaines. La réponse : "Desert Dream”, un album moins produit, moins gospel-blues, plus fragile, plus épuré. Un album intemporel et essentiel comme il en surgit de temps en temps, en dépit de toutes les modes régissant le moment présent, de Tracy Chapman à Sufjan Stevens, en passant par Wilco, Bon Iver, Ben Harper… Tiwayo - Daughter of the Stars On y entend l’écho du silence des grands espaces arides américains. Cette âme de l’Amérique, contenue dans ses routes à l’infini, poussiéreuses et solitaires, qui filent droit vers l’espoir d’un lendemain plus serein. Tiwayo trace cette route en lonesome cowboy multi-instrumentiste, documentant son voyage de sa voix voilée en 10 chansons auxquelles il est impossible de ne pas succomber.