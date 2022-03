“Dolce Vita” d’Abel, un premier EP qui trace les contours de ses songes et espoirs

Chanteur, auteur et compositeur, sa musique s’articule autour d’une forme intime de narration et met l’accent sur des sujets et des scènes imaginaires, à l’esthétique romantique et nostalgique.

Dès son plus jeune âge, Abel est très vite attiré par la création artistique, en partie grâce à un père photographe qu’il observe le regard curieux. Véritable couteau-suisse, il s’amuse à filmer ses amis et ses cousins en faisant ses propres montages.

Rêveur dans l’âme, il écrit des petites nouvelles et compose peu à peu sans aucune connaissance de solfège. Génération Internet, il s’attelle à poster des covers de divers artistes de la scène pop française (Pomme, Juliette Armanet, Julien Granel, Alice et Moi, etc.) sur son compte Instagram qui sont salués par ses pairs. Mais ce sera sur Youtube qu’il se fait repérer par son manager, dont l'œil averti a reconnu une sensibilité certaine à ce jeune artiste autodidacte.

Son premier EP se présente comme une balade romantique évanescente en Italie, avec sa chanson “Dolce Vita" qui sent bon le soleil. Il en découle une imagerie italienne autour d’un amour nouveau. Un titre léger pop vintage qui souligne les prémices d’un jeu de séduction imaginaire.

Au programme également ? Le souffle des souvenirs entre violence et douceur de l’enfance dans le titre très personnel “Les Vagues”, un spleen indomptable de la peur de l’avenir dans “Comme jeté à la mer” et le déchirement des adieux sur fond de disco pop 80’s avec “Été 85”.

Sa musique nous emmène dans les profondeurs de ses rêves au fil de sa voix suave et de mélodies aquatiques et contemplatives. Le projet intime aux aspérités indie pop est à la fois sensible et très joyeux.