“Dream Boat Jane" de Gunwood, une ode à l’évasion

Gunwood continue de tracer sa route, ancré dans la terre et tourné vers les étoiles, mue par un souci du détail et une floraison à 3 qui incite au lâcher-prise.

Gunnar Ellwanger (chant, guitare), Jeff Preto (basse, chant), David Jarry Lacombe (batterie, chant) : la sève de Gunwood se distille à trois depuis les premiers pas du groupe.

Fort de la ribambelle d’éloges et de concerts qui avait logiquement suivi la sortie du saisissant “Traveling Soul” en 2017, le trio revient avec un deuxième album cousu de main de maître avec Jean Lamoot (Noir Désir, Alain Bashung…).

“Dream Boat Jane” concrétise la maturité acquise par un trio dont l’approche à la fois enracinée et grande ouverte sur son époque lui permet de créer une musique devant laquelle s’effacent les étiquettes au profit de la profondeur des vibrations.

Une ode à l’évasion et une chanson-titre qui s’appuie sur une fièvre boogie blues et le tranchant d’une guitare slide pour s’élancer, comme grisée par plus de liberté. À l’image d’un nouveau disque conçu pendant d’étouffantes années 2020 et 2021 et qui permet à Gunwood d’élargir son spectre tant dans les compos que dans la production.