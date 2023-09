"Dream Catch Me If You Can" d’Annie Lalalove, un album qui met du baume au cœur

Retrouvez la “Feelgood music” de l’artiste, celle qui soigne nos douleurs mornes.

Annie Lalalove présente son 2e album "Dream Catch Me If You Can"

2022... Après environ 4 Millions de Streams, 3.000 albums vendus et une vingtaine de concerts (dont l’ouverture des Francofolies de La Rochelle sur la Grande Scène devant 12.000 personnes et Les Nuits de Fourvière), Annie Lalalove commence à travailler sur son 2e album.

Ce dernier est sorti le 26 mai dernier après avoir dévoilé un magnifique premier single, “Is It So ?“ un mois plus tôt.

"Dream Catch Me If You Can" a été enregistré au studio LalaSound à Paris, mixé par Florent Livet (Gaël Faye, Julien Doré, etc…) et masterisé par Benjamin Weber.

Au programme, 13 titres : 11 écrits et composés par Annie Lalalove, une cover de Norah Jones "Chasing Pirates" et un duo avec son ami Mister Mat sur le classique "Moon River".