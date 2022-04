“Eden” de Bleu Toucan, un album un peu autobiographie sur leur 7 ans d’aventure commune

Influencé par des artistes tels que Sébastien Tellier, Metronomy et Air, Bleu Toucan puise son inspiration dans les voyages, les rêves et les petits plaisirs de la vie. Quelques années et EPs plus tard, les productions de Léo et Manu sont toujours autant empreintes de nostalgie et de joie.

Leur premier album, “Eden”, nous emmène dans un tout nouveau périple au cœur d’une autre contrée, plus secrète et plus intime que celles qu’il avait arpentées jusqu’à présent.

Tout en pudeur et délicatesse, le duo dévoile pour la première fois un peu de sa vie personnelle avec tendresse et mélancolie, en abordant des sujets plus intimes comme la paternité, la fragilité et les fantasmes amoureux sans oublier pour autant leurs premiers amours pour le rêve et l’évasion.

Dans cet album, les deux com-pères livrent en effet, tout en pudeur et poésie, un pan de leur sensibilité encore jamais abordé. Tel un recueil sur la masculinité, “Eden” explore le rapport aux émotions et à la faiblesse que l’homme moderne entretient et qu’il n’a plus peur d’assumer.