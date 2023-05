“Élévation” d’Argil, un premier album en forme d’ode à la nature

Le trio clermontois pose leurs notes sur des joyaux de la Littérature française. Une véritable pépite à découvrir pour tous les amoureux de poésie et de folk.

Originaires de Clermont-Ferrand et musiciens depuis leur adolescence, Delphine, Martial et Theotime ont décidé de former le trio “Argil”. Alors qu’ils commencent à travailler ensemble, la crise sanitaire du Covid arrive.

Martial profite de cette pause forcée pour, tous les jours, se promener, lire et sélectionner des poésies de grands auteurs contemporains sur le thème de la nature. De ce défi, Delphine a très vite l’idée d’en faire un projet artistique.

A R G I L - A Aurore

Aujourd’hui, il présente “Élévation”, un premier album à la fois créatif et ambitieux. Chaque titre est un poème sur le thème de la nature mis en musique. Victor Hugo, Lamartine, Baudelaire, George Sand... Des auteurs choisis également pour leurs engagements. George Sand a per exemple permis de sauver la forêt de Fontainebleau.

En résulte un album concept très folk !