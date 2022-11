“Elior” de Roxane Arnal, un album sensible et lumineux d’un bout à l’autre

La complicité musicale entre Roxane Arnal et Baptiste Bailly est née en 2018 dans la région de Valence en Espagne. Et on s’approche de la vérité en disant que cet album est une sorte d’auberge espagnole où chacun apporte ses propres spécialités : Roxane arrive avec le blues-folk qu’elle chante depuis 10 ans déjà, de sa voix virevoltante à nulle autre pareille. Baptiste avec ses fulgurances pianistiques et les contre chants inspirés qu’il puise dans sa tasse de thé : le jazz contemporain et les musiques méditerranéennes.

Puis c’est au tour des musiciens comme Antony Gatta (batterie) et Clément Faure (guitare & basse) de s’immerger à 100% dans les compositions des deux protagonistes. Quant aux autres (guitares électriques, dobro, slide, moog, chœurs), les touches de couleurs qu’ils apportent tombent toujours à pic.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Duncan Roberts enfin, amène son savoir-faire "british” d’ingénieur du son, si bien que l’album “Elior” sonne déjà comme "l’album de la maturité”. Les univers des 2 artistes s’entrechoquent plus qu’ils ne se mélangent, au point de surprendre l’auditeur au détour de chaque titre. Au final, l’osmose est parfaite et cet album, sensible et lumineux d’un bout à l’autre.