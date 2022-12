“Emmanuelle” de Rosie Valland, un retour à l’essentiel

Après avoir œuvré ces dernières années aux créations des autres (réalisations d’album, composition et habillage sonore, script-édition de chanson...), Rosie Valland dévoile son 3e opus “Emmanuelle”.

Sa façon de composer fait preuve de maturité, de sérénité. Rosie travaille de plus en plus en séquences et s’éloigne de l'improvisation, du premier jet. En résulte une pop décomplexée et complexe, plus méthodique, mais plus sincère. Des compositions qui rappellent les sons de Clara Luciani, Angèle ou Christine and the Queens par l’importance et la qualité de la voix, au centre de tout.

Si, pour Rosie, son dernier opus “Blue” sorti en 2020 “n’était pas un aboutissement, mais le début”, “Emmanuelle n’est pas la finalité, mais la continuité”.