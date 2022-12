“En oblique” de Stéfi Celma, un mélange de Bossa Nova et de musique afro

“Case départ”, “Les profs”, Dix pour cent”... Vous connaissez certainement Stéfi Celma, comédienne. Mais c'est la chanteuse que reçoit aujourd'hui La Nouvelle Scène.

La musique fait en effet partie de sa vie depuis qu'elle est enfant. Elle a participé notamment aux comédies musicales “Sol en cirque”, “J’me voyais déjà” et “Soldat Rose”. Aujourd’hui, elle dévoile un premier album où se mêlent folk organique, trip-hop, chanson française et mélopées latines. Une nouvelle façon, pour elle, de s’exprimer artistiquement. “Quand tu joues, tu es au servic ed'un rôle, mais quand tu chantes, tu exprimes ce que tu as dans le cœur”.

C’est après un 1er EP et surtout un voyage en République démocratique du Congo qu’elle trouve sa musicalité et comment mêler le côté solaire de ses origines à la variété française. Un mélange d’influence qui lui correspond totalement.