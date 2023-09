“En thérapie” de 21 juin le duo, une invitation à embrasser nos différences mais aussi à les mettre en commun

“The forgotten Color” de Chiara Foschiani, un EP résolument pop, plus intime et personnel aussi

Baignée dans la musique depuis son plus jeune âge, mais aussi le théâtre et la littérature, elle a développé une sensibilité particulière et un intérêt pour les sujets dérangeants mettant l’auditeur parfois dans une position d’équilibre instable oscillant entre douceur et force.