“En vrai” d’Antes et Madzes, un virage dans la carrière du groupe ?

C’est pour eux, le projet le plus abouti et le plus réfléchi qu’ils aient jamais fait. La période de COVID leur ayant permis de se recentrer sur ce qu’ils voulaient faire, comment ils voulaient que ça sonne et ce qu’ils voulaient raconter.

Jonglant avec les sonorités, puisant leurs sources dans l’électro, la pop ou même le rock, Antes et Madzes, duo montant de la scène rap toulousaine, savent mettre des mots simples sur les maux complexes que rencontre cette jeunesse “moyenne“ qu’ils connaissent si bien pour en faire partie, entre problèmes et ambitions plus ou moins réalistes, plus ou moins réalisables.

Leurs sources d’inspiration ? Eux avant tout avec leur vécu et leur quotidien, mais également le monde qui les entoure, les interactions avec les autres, les problèmes qu’ils relèvent et ce qui les dérangent même s'ils cherchent toujours à en parler sous une forme légère.

Mêlant à la perfection leurs voix et leurs influences différentes, ils ont fait le plein d’histoires pour nous embarquer dans le long fleuve trop tranquille d’une humanité avec ses hauts et ses bas, sa noirceur et son humour, sa discrétion et sa volonté de briller envers et contre tout.

"En vrai”, c’est aussi des sonorités qui partent dans tous les sens, énergiques et prenantes avec une prédominante pour la guitare qui reste présente en termes d’influence tout au long du projet.