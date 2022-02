“Encore à contre courant” de White Velvet, une ode à l’amour

Après moult formations qui lui ont permis d’explorer chaque facette de la planète musicale qui l’habitait, Juliette Richards trouve l’espace où poser sa voix et forme son premier projet personnel sous le nom de White Velvet.

En 2021, 2 ans après “Adulthood”, elle sort "Encore à contre courant", une combinaison de compositions et de reprises. Un format un peu hors du commun qui illustre bien 2020, faite de chambardement et d'adaptation.

Nourrie autant de la folie et du timbre puissant de Bjork que de la chaleur intime des clarinettes d’Andy Shauf, White Velvet offre une pop baroque à la voix de velours et au saxophone caressant. Comme un remède à la monotonie, une potion qui libère des brisures et des soucis. Libre et polymorphe, White Velvet peut prendre plusieurs formes sur scène.