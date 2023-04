“Étendard” de UssaR, l’artiste passe de l’ombre à la lumière avec un 1er EP envoûtant

Cet opus raconte l’histoire de l’Amour retrouvé et invite à se rassembler sous la bannière de nos propres faiblesses, de nos échecs, de nos peurs et de nos lacunes… Et à peut-être, par leur acceptation, à les dépasser.

UssaR passe de l’ombre à la lumière avec un 1er EP envoûtant, “Étendard”

Toute sa famille est pianiste ou organiste sur plusieurs générations... Emmanuel Trouvé n'échappera pas à son destin. Après avoir été longtemps musicien de studio et de scène, notamment aux côtés de Charlélie Couture ou encore Kery James, il décide de monter le projet UssaR comme un véritable étendard d'une musique acoustique mais aussi électronique. UssaR - Crie mon nom (Clip Officiel) UssaR est auteur, compositeur et interprète de ses chansons, mais il en est aussi le producteur, scénariste, réalisateur au moment où il les imagine. Électron libre de la chanson française, il dévoile aujourd’hui son premier album “Étendard” habité par de subtiles arabesques électroniques au milieu d'éclats de piano et cordes. UssaR est en tournée dans toute la France et s'arrêtera à la Maroquinerie de Paris le 11 mai.