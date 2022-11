“Éternel” de Scylla, un nouveau monde à explorer

Pour son 4e album, Scylla se lance un nouveau défi : partir à la recherche de fragments d’éternité, de toutes ces choses dont la pureté pourrait échapper à l’emprise du temps. Et comme pour ces précédents opus, l’artiste ne se fixe aucune limite, si ce n’est d’être fidèle à sa ligne de conduite : finesse de la plume, poésie, puissance, élégance, contraste entre force brute et sensibilité.

Album très personnel, Scylla se fait plaisir et réalise “un rêve d’adolescent”, celui de partager un titre avec Akhenaton, l’artiste qui l’a sans doute le plus influencé dans le rap français et qui lui a donné envie d’écrire.

Ce nouveau monde musical s’accompagne également d’un nouvel univers visuel. Les clips en partie réalisés en 3D, nous emmène dans un univers dystopique, dans son monde imaginaire très sombre.

Scylla vous donne rendez-vous le 17 février 2023 à l’Olympia à Paris pour l’ouverture de la tournée avec un tout nouveau show. Réservez vos places