"Everywhere, Anywhere" d'Hugo Barriol, un album qui appelle au voyage

Toujours accompagné de sa guitare, Hugo explore et mixe cette fois les sonorités électroniques et folk avec d'avantage de synthé, cuivres, piano et de cordes.

Détail de la pochette du premier CD 5 titres d'Hugo Barriol - DR

Hugo Barriol est né à Saint-Étienne. C’est en écoutant son père musicien répéter dans la cave de ses grands-parents qu'il attrape le virus musical d’abord avec des baguettes de batterie. C'est ensuite à l'occasion d'un road trip en Australie qu'il va se familiariser avec la guitare. Bonne Nouvelle, Nation, Saint-Michel puis Pigalle. Ses premières scènes, ce seront effectivement les quais du métro parisien 5 heures par jour, 5 heures par semaine. C’est là, qu’il se fait repérer par un producteur et une maison de disque. Il quitte alors le métro pour le studio dont il ressort avec un premier EP. Aujourd'hui il joue dans toute la France et son dernier concert au Café de danse de Paris était complet. Hugo Barriol - Long Way From Home (NEW ALBUM 16.06.2023) Son nouvel album “Everywhere, Anywhere" a été enregistré de partout. Dans son van, en road trip entre le Maroc, l'Espagne, le Portugal fin 2022 ; entre son appartement Parisien et sa chambre d'hôtel à Dubaï, ou encore dans le studio d'un ami ou dans la cuisine de chez sa maman.