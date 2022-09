“Extrait d’une vie imparfaite” de Da Silva, en route vers un cirque métaphysique

Musiques de films, mises en scènes dans l'espace public, albums, contes et livres pour enfants, peinture... Da Silva est toujours là où on ne l'attend pas. Il peut transgresser tous les tabous, c’est d’ailleurs ce à quoi il consacrera sa vie. Une émancipation qui lui permet de durer en imposant un travail visionnaire et de grandes initiatives.

Da Silva est un conteur de génie. Sa voix carbonisée à la Tom Waits rétorque aux cuivres, aux instruments à vents, claviers, guitares, et aux sonorités éclectiques du disque.

Pour sa tournée, il propose un spectacle solo unique : fardé en clown de cirque, artiste solitaire sans illusions et pourtant plein d'espoirs. Da Silva est entouré de ses peintures, entre irrationnel anarchisme et poésie tendre.