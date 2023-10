"Fil Rouge" de Maëlle : entre émotion et émancipation

Maëlle, gagnante de The Voice à seulement 19 ans, revient avec son deuxième album "Fil Rouge". Une histoire d'émancipation, de transition vers l'âge adulte et des thèmes contemporains.

Elle a conquis nos cœurs à l'âge de 19 ans en remportant la saison mémorable de The Voice. Depuis, elle a tracé son chemin dans l'univers musical aux côtés de Calogero et Zazie pour son premier album, qui a vu naître le tube incontournable "Toutes les machines ont un cœur" et qui s'est rapidement vu certifié Disque d'OR. Aujourd'hui, à l'âge de 22 ans, Maëlle nous revient avec un tout nouveau chapitre de sa carrière musicale, marqué par une émancipation artistique radicale.

Pour son deuxième album intitulé "Fil Rouge", Maëlle explore le thème central de l'émancipation. Comment passer de l'immense succès de The Voice, où elle était accompagnée par de grands noms, pour finalement s'affirmer en tant qu'auteure, compositrice et interprète à part entière ? Maëlle se réinvente à sa manière, faisant des choix artistiques audacieux pour créer une musique qui lui ressemble. Elle nous plonge dans la transition entre l'adolescence et l'âge adulte, abordant des sujets brûlants tels que l'amour et la sensualité avec "Nuit Bleue", le harcèlement de rue avec "Obsessionnel", ou encore la désinvolture qui caractérise la jeunesse actuelle avec "La Flemme".

Maëlle - Flash (Clip Officiel)

"Fil Rouge" est bien plus qu'un album, c'est un voyage intime à travers les expériences et les émotions de Maëlle, capturé dans des mélodies envoûtantes et des paroles profondément personnelles. Ne manquez pas ce nouvel opus qui marque une étape cruciale dans la carrière de cette artiste talentueuse et authentique.

L’album est disponible depuis le 29 septembre !