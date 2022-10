“Forever Melodies” de Kids Return, un premier album à l’univers pop-électro

La naissance de Kids Return prend sa source à Paris, en avril 2020. Confinés ensemble et sans horizon clair, Adrien Rozé et Clément Savoye s’immergent dans la filmographie du cinéaste japonais Takeshi Kitano et ses bande-originales signées Joe Hisaishi.

Avec en tête les mélodies des bande-originales de Francis Lai, Michel Legrand, Vladimir Cosma ou Ennio Morricone, le duo nouvellement formé se destine à la composition de musique à l’image. Poussés par une effervescence créative nouvelle, les deux partent s’isoler dans une maison familiale dans les Pyrénées avec pour ambition de composer un album loin des considérations de l’époque. Le duo se plonge corps et âme dans le travail.

De ce dernier nait “Forever Melodies”, un premier album de 10 titres pop savamment raffinés empreint de nostalgie, d’une sincérité stupéfiante et d’un amour sans bornes pour l’habillage de mélodies.