“Garden Party” de Florent Marchet, des chansons écrites pendant le confinement

Florent Marchet vient juste de terminer son premier roman, “Le monde du vivant”, quand arrive le premier confinement. Comme beaucoup, il s’est dit qu’il allait apprendre à faire du pain, organiser des apéros zoom, trier mes vieux t-shirts, repeindre le buffet de la cuisine... Et puis, chaque soir, il sortait son chien en faisant des détours de pâtés de maisons.

Là, il observe les pavillons de son quartier dans le silence et la lumière produite par l’éclairage municipal. Fasciné par ces maisons souvent identiques. Ces jardins pareils. Le décor de son nouvel album venait de s’ouvrir à lui avec ces histoires de famille, de quartier, d’amis.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Au bout de quelques semaines, Florent Marchet a à son actif les chansons d’un nouvel album. Des chansons qu’il teste dans son salon, devant sa petite famille puis ses amis dès que cela a été possible : piano feutré parce que pas de sono, la voix qui peut murmurer parce que ce petit public se tient tout près de lui. Puis c’est le déconfinement et la reprise des concerts où l’artiste a pu partager ces histoires comme ça, dans le plus simple appareil, piano voix. Alors il a eu envie d’enregistrer l’album assez vite et de cette façon. Tout s’est fait dans son studio avec notamment un vieux piano droit qu’il a customisé pour l’occasion.

Pour la pochette, Florent Marchet a fait appel à l'artiste Charlotte Esquerré qui s’exprime aussi bien par le biais de la peinture, de l’architecture que de la photo.

Dans “Garden Party”, il y a des personnages très différents, des trajectoires différentes. Mais ils ont tous en commun le fait d’avoir un lien avec un tout petit territoire, qu’ils ont fui ou pas. Il y a le décor, la vitrine, et l’envers de tout ça.