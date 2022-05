“Hear my Voice” d’Oriane Lacaille, un EP qui célèbre l’artisanat du songwriter

Oriane Lacaille est une artiste métisse dont le père, René, est l'une des figures les plus emblématiques de la culture et de la musique réunionnaise. Jusqu’à ses 20 ans, elle accompagne son père et ne chante qu’en créole alors qu’elle grandit en France métropolitaine. Une expérience qui lui fera connaître la scène, un lieu où elle se sent “comme à la maison”.

Puis Oriane s’émancipe tout en renforçant le mélange de ses “savoirs francocréoles” : les rythmes, les mots, les mélodies... Avec ses ukulélés, Oriane compose. Ses inspirations sont multiples (africaines, indiennes, malgaches et européennes) et varient au gré de ses projets. Ses chansons sont désormais écrites à la fois en français et en Créole et passe de l’un à l’autre comme s'il ne s’agissait que d’une seule et même langue.

Ses textes sont toujours au plus proche de ses ressentis et parlent tour à tour d'amour, de la féminité, de la maternité, de migrations, d'esclavage, de violences domestiques, ou racontent parfois ses rêves, qui sont une part importante de sa vie.

Une artiste complète est née ! C’est alors qu’elle rencontre Piers Faccini qui l’invite à enregistrer chez lui dans les Cévennes. De leur travail émerge 4 chansons à découvrir désormais sur l’EP “Hear My Voice”.