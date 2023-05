“Hello” d’Arthur Ely, un EP dédié à ceux qui ont du mal à se construire en tant qu’adulte

La tête haute au milieu des galères quotidiennes, le jeune homme dépeint la routine de son âge : la vie dans les petits appartements, la quête de sens, l’angoisse des lendemains qui ne chantent plus.

Arthur Ely dévoile “Hello”, un EP aux mélodies plus pop et moins urbaines

Avec "Hello", un EP qui mêle pop moderne et chanson française, ce strasbourgeois d’origine chante sa poésie de l’ordinaire. La banalité devient alors son terrain de jeu. Il l’accepte et tour à tour s’en échappe pour mieux rêver. Sans cesse réaliste dans ses évocations, Arthur Ely dit quelque chose du mal de l’époque mais cherche toujours une note d’espoir et d’humour.

Dans ce projet, le jeune homme fait un bilan de ses illusions perdues mais pas que. Il se fait également le porte-parole, notamment avec le titre “à nous”, de toute cette génération dont tout le monde attend beaucoup, qui oscille entre anxiété et révolte, désarmée face au tournant de l’âge adulte et aux enjeux Climatiques.

Arthur Ely - à nous (clip officiel)

Chaque chanson de l’EP a vu naissance dans la petite chambre d’Arthur, à partir de bribes de mélodies enregistrées sur son vieil iPhone ou de l’application “notes”, de listes et de poèmes accumulés pour construire ses textes. "Hello” fait ainsi cohabiter guitares acoustiques et percussions digitales, cherchant l’équilibre entre des instruments organiques et des sonorités avant-gardistes.