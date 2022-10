"Histoire de nuit 2” de Nuit incolore, Théo continue d’écrire son vécu sous forme de série audio

D’origine vietnamienne, grandissant dans une famille d’adoption suisse, Nuit Incolore a toujours manqué de repères et s’est toujours posé la question de ses racines. Ce déracinement, source de questionnements et de peines, il l’a combattu en se plongeant dans la musique, en partant la recherche de son identité et de ses attaches, au travers du piano, de la composition et d’une passion pour la culture asiatique, la musique coréenne et japonaise.

Passionné de mangas et animés, Théo personnifie son côté sombre qui lui inspire ses chansons, en une entité surnaturelle : Nuit incolore. On y retrouve des titres tantôt chanson française, pop ou rap, inspirés de chanteurs comme Charles Aznavour, Tsew The Kid et Joji, mais aussi par les films de Tim Burton et les animés japonais.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des astres noirs, un diable rouge, des tournesols et des lucioles, des silences blancs et des pensées obscures... C’est “Histoire de Nuit 2” ! Ce second EP raconte les émotions étouffantes que subit Théo face à son démon. De l’amour à la haine, les 9 titres s’enchaînent en une histoire pouvant refléter la passion de chacun d’entre nous.