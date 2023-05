"Hula-hoop" de Limousine, une nouvelle expérience sonore avec 5 invités de marque

5 passagers et autant de voix... Surprenant pour ce quartet dont la caractéristique fut précisément de produire une musique instrumentale débarrassée de toute posture stylistique.

David Aknin, Laurent Bardainne, Maxime Delpierre et Frédéric Soulard connaissent par cœur les sentiers et les voies rapides qui conduisent aux paysages de la musique instrumentale dont ils sont des explorateurs invétérés. La remise en question est toutefois permanente.

C'est le cas ici avec leur 5e album. “Hula Hoop” conjuguent toujours simplicité des compositions, grooves lancinants et sentiment du relâchement, mais cette fois, des voix viennent habiller les morceaux. Une révolution pour Limousine dont le concept était précisément de s'en passer.

Le Glaive

Et le casting alterne figures iconoclastes et jeunes espoirs pour une virée certifiée Grand Tourisme : Malik Djoudi, Amber Burgoyne, Lucas Santtana, Victor Solf et Akhenaton prennent place dans cette nouvelle aventure. Rappeur, chanteurs ou chanteuse, ces 5 interprètes se glissent naturellement dans les sapes de Limousine, comme si chacun des morceaux avait été spécialement taillé pour eux.