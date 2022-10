“Hyperdruide” de Walter Astral, une aventure à la poursuite d’un son

Un son qui allie avec justesse le rock psyché de Tino et le groove technoïdale de Tristan.

Walter Astral, c’est le duo que forment Tristan Thomas et Tino Gelli. Leur 2 mondes musicaux a priori éloignés vouent le même culte pour l’onirisme et l’absurde et s'harmonisent dans leurs transes mystiques.

La musique de Walter Astral, c’est la rencontre de la pop psychédélique avec l’univers de la techno, de l’acid et de la house. Les drum machines et les basses acid de Tristan se mélangent avec le son rétro de la guitare de Tino et d’un banjo si vieux qu’il procure des quarts de tons, tel un saz.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ils ont réalisé et mixé “Hyperdruide”, leur premier EP, dans l’ancienne maison d’un ermite près de Sancerre dans le Berry, au coin du feu. Chaque chanson incarne un des quatre éléments naturels et présente l’humain face à la nature qui l’entoure.

Un premier essai pop, sur de la musique hypnotisante, où le corps danse et l’esprit se questionne.