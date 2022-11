“Insanistan” de Medz Bazar, une invitation à nous émanciper

Créé́ à Paris en 2012, le Collectif Medz Bazar a traversé́ l’Europe de long en large, et joue régulièrement en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.

Féru d’échanges et de rencontres, à l’aise avec tous ses publics, le Collectif se produit aussi bien dans de grandes métropoles, de New York à Diyarbékir, de Bruxelles à Montréal, d’Érévan à Berlin, que dans des villages reculés allant des Cévennes à la vallée du Munzur en Anatolie.

Ils reviennent aujourd’hui avec un 4e album, “Insanistan”. Si le mot existait vraiment, il signifierait en turc le pays des humains. Il évoque à la fois la singularité́ de chacun et le chemin que nous partageons avec tous les êtres vivants, de la naissance à la décomposition.

Au fil des chansons, Medz Bazar veut avancer un peu plus loin vers l’inconnu, en unissant leurs folies, qui les rendent si vivants. Dans ce quintet aux cultures croisées, chacun est chanteur et multi-instrumentiste. Leur message d’émancipation et de fraternité́ est imprègné de traditions populaires nouvelles et anciennes. Dans leurs langues maternelles que sont l’arménien, le turc, l’anglais et le français, ils chantent le récit d’un chez soi intérieur, habitué à l’exil, au métissage et au renouveau.