“INTI” de Christina Rosmini, un véritable voyage au cœur de la mythologie Inca

Après avoir partagé la scène avec Georges Moustaki, Enrico Macias et après avoir collaboré avec Vladimir Cosma pour le cinéma, 'artiste nous offre un nouvel album très personnel

Artiste hors norme, éclectique et passionnée, Christina Rosmini a construit depuis le début de sa carrière un univers artistique affirmé, affranchi des repères musicaux traditionnels. A travers ses créations, nourries d’une forte identité méditerranéenne, elle nous entraîne dans son théâtre intime où les thèmes abordés touchent immanquablement à l’universel.

Son écriture reflète un engagement humaniste, féministe et spirituel, dans un style empreint de poésie et d’humour. Ses compositions allient tradition et modernité en puisant leur inspiration dans ses musiques de prédilection : un grand écart audacieux et ciselé entre chanson française, flamenco, musique orientale et musique latine.

Christina Rosmini - La Louve

Aujourd’hui, elle présente son nouvel album "INTI" du nom du dieu du soleil de la mythologie inca. Avec lui, l’auteure-compositrice marseillaise, développe un juste équilibre entre chansons légères et chansons graves. Certains titres abordent des sujets d’actualité comme la survie des indiens d’Amazonie menacée par la déforestation, le réchauffement climatique ou encore la mort de milliers de migrants et de migrantes en Méditerranée pendant que d’autres s’intéressent à des thèmes universels comme celui du premier amour, de la fuite du temps ou du pardon.