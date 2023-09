“Introvert and naked” d’Ana Layla, un 1er album à mi-chemin entre pop-moderne et jazz

L’artiste bruxelloise est accompagnée à la guitare par Daniel Roméo

Théâtre, cinéma, photographie, musique... Ana Layla est une artiste complète qui s'est toujours rêvée chanteuse de jazz.

En 2015, elle monte un sextet de jazz "Daisy and Cottons” et écrit quelques compositions personnelles, inspirées de sa vie sentimentale. Un an plus tard, Daniel Romeo l’aperçoit dans une vidéo qui circulait sur le net et lui propose un rendez-vous. Ensemble, ils décident de produire le 1er album de la jeune femme dans un style qui leur convient à tous les 2 mais difficile à classer. L’album est prêt à sortir !

Mais nous sommes en mars 2020 et arrive le confinement et tout ce qui va avec. Ana reprend ses études et met la musique de côté. Ana va bien, a de nouveaux projets, tout semble lui sourire, mais rien ne peut combler le vide que laisse une œuvre inachevée. Ana Layla rappelle Daniel en septembre 2022.

Le 2 juin 2023 sort enfin “Introvert and naked”