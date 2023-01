“J’me sens pas belle” de Manon Vuoko, la voix de toute une génération

Née à Londres, Manon Vuoko, d’origine martiniquaise et finlandaise, a grandi en France. La jeune artiste de 22 ans suit les Cours Florent à Paris et se consacre, en parallèle, à son projet musical.

Le déclic se fait après des voyages en Angleterre et trois mois à Los Angeles, où elle travaille avec un producteur qui la pousse à écrire en français. Manon se rend alors compte qu’elle utilisait l’anglais pour se cacher derrière ses mots. C’est à ce moment-ci qu’elle se découvre musicalement et développe une identité artistique forte, entre tradition de la chanson française et beats urbains, inspirée à la fois par des icônes pop actuelles (Angèle, Aya Nakamura) et celles d’une autre décennie (Edith Piaf, Charles Aznavour).

Dès son retour en France, Manon Vuoko rencontre le label OHM Publishing et le producteur Thierry Gronfier. Instantanément, les chansons prennent forme avec une simplicité et une fluidité déconcertantes. C’est ensemble qu’ils ont travaillé son premier EP “J’me sens pas belle”, sortie en Mai 2022. Dans ce premier opus, elle transforme histoires et peines de cœur en une force et une authenticité propre à sa génération qui se reconnaîtra dans ses textes, comme dans son single “Friendzoner”.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mais le meilleur moyen de découvrir Manon c’est de visionner sa Web-Série où elle raconte son histoire entre fiction et réalité.