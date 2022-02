"Je ne suis pas de taille" de Marvin Marchand, des textes directement inspirés du vécu de l’artiste

Originaire de Lyon, c'est un compositeur et réalisateur habitué à l'ombre des machines et de la musique assistée par ordinateur. Il a décidé de franchir le pas en devenant auteur compositeur et interprète.

En 2021, Marvin Marchand, expert en synthés mélancoliques et en drums rebondissantes, présente “Je ne suis pas de taille”, un premier EP à l’intensité digne d’une confidence longtemps gardée pour soi que l’on a enfin osé révéler.

Si l’on y entend l’influence de The Weeknd, des musiques électroniques et de la chanson à texte française, le projet de Marvin Marchand a ceci d’unique qu’il se fonde sur le paradoxe d’une solitude mise à nue devant tous et toutes.

Imaginées tout d’abord au piano-voix, les six chansons de l’EP sont en fait une éclosion longtemps attendue : la douleur et la brutalité de la condamnation à être soi s’ouvrent ici et là à des riffs de guitare remplis d’espoir. Marvin Marchand poursuit un monologue introspectif qui transforme le dancefloor en espace de réflexion, comme dans "T’emmener danser" où il s’adresse en réalité à lui-même davantage qu’à l’être aimé.