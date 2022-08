“Je sais pas si ça va” de Marie-Flore, un disque pensé pour le live et les concerts

Toujours mordante et lancinante, la pop de Marie-Flore se veut plus universelle encore, tant du point de vue sonore que textuel.

Dans le viseur ce nouvel opus, l’envie de traiter ce en quoi les ressentis nous réunissent tous, surtout après deux années difficiles de crise sanitaire qui ont bouclé bien des relations. Mais hors de question de s’apitoyer sur son sort.

À la fois brute de décoffrage et sophistiquée, pourvue d’un humour piquant, souvent à contre-courant, ou en tout cas ancrée dans son temps, Marie-Flore manipule ici une pop franche, immédiate, plus sensuelle que jamais. L’intimité de Marie-Flore est fédératrice, servie par une plume littéraire et aiguisée qui, même mélancolique, détourne vraiment le propos du pathos. Et de cultiver plusieurs niveaux de lectures.

“Je sais pas si ça va”.... Un titre quelque part entre bon mot et aveu, à la fois opaque et direct. Un album 1000% sincère, sans l’ombre d’une concession, ultra séduisant. À l’image de sa créatrice qui, en l’espace de 13 morceaux, nous fait un bien fou. Car en captant les humeurs de l’époque comme les siennes, Marie-Flore ravive nos propres émotions.