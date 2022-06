“Joli monde” de Kaky, un album avec le monde de l’enfance pour fil rouge

Entre introspections extra-lucides, échappées belles et passage à l’âge adulte, cet album fait écho à nos propres émotions, sans détour, pour en faire des histoires.

Bercé par Mozart, élevé avec Elvis, fasciné par Brel, marqué par Bob Dylan... son éducation musicale ne ressemble à aucune autre. Son enfance, il la passe dans les chorales et à 11 ans, on lui offre sa première guitare. Le rendez-vous avec son destin est pris : ce sera la musique.

Réservé, aux limites du secret, Kaky relate sur le papier les fausses routes et la difficulté de trouver sa place. A 20 ans, il reçoit un enregistreur avec lequel il s’exerce au "field recording”, une pratique qui consiste à trouver l’inspiration en enregistrant des sons de l’environnement immédiat. De cette expérience naissent les titres “Lundi matin”, “La tête pleine”, “Rideau Danse”… qui le mèneront jusqu’à la première partie de Thérapie Taxi, et figureront sur l’EP “Room404”.

L’univers de Kaky flirte alors avec le rap, la pop et la chanson française. Mais d’autres envies ne tardent pas à s’imposer à lui. Le jeune artiste se recentre et va puiser dans ses premières amours, pianos et guitares en tête, pour élaborer la suite.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

En résulte aujourd’hui cet équilibre de sonorités électroniques et de chaleur acoustique qui nourrit “Joli Monde”. Un premier album placé sous le signe de l’enfance, son paradis perdu et la réalité du monde qui le remplace.