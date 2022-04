“Jusqu’à la lumière” de Baptiste W. Hamon, des chansons plus légères, plus pop, plus souriantes

Baptiste W. Hamon n’hésite pas à parler de proximité entre les histoires des conteurs américains, et les textes au scalpel d’une chanson française des années 50 et 60, Brel en tête.

Les chansons à boire, de Miossec aux Pogues, ont toujours donné vertiges, larmes et rires au rock. Dans la country, c'est au Texas, à base de moonshine, de femmes parties et de chevaux fidèles, que l'on a écrit les plus sensibles d’entre elles, sans langue-de-bois, avec gueule-de-bois.

Baptiste W. Hamon, né près de Paris, a adopté à l’adolescence ces légendes d'hommes crevassés, contemplant le désert, une gnôle désastreuse dans la gourde. Comment, dans ce télescopage insensé de traditions françaises et américaines, ne pas voir la métaphore définitive de la musique déracinée de Baptiste W. Hamon ?

Ce troisième album, “Jusqu’à la lumière”, répond par un drolatique “Boire Un Coup”. Une chanson qui représente au mieux son état au cœur de cette drôle d’année 2020 : après un an de lenteur et de morosité, l’envie de dire merde au monde, et d’aller trinquer la vie le sourire aux lèvres, entouré de ceux qu’on aime.

Et si les punchlines pullulent, jamais les mélodies ou le son ne sont négligés.

Pour les arrangements de son album, l’artiste a fait appel à John Parish qui a produit quelques-uns des albums cultes de Dominique A, Sparklehorse, Aldous Harding, Giant Sand ou bien sûr PJ Harvey.