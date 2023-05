“Km 930” de Valérie Fayolle, un carnet de route introspectif accompagné d’une bande son

L’auteure n’a pas voulu se limiter à la seule narration des mots et a décidé d’accompagner son héroïne en musique le long de la Nationale 7.

Valérie Fayolle vient de sortir son premier roman ! Un Road trip sur la nationale 7 qu’elle a décidé, avec son éditeur, d**’accompagné d'une bande-son**. Mais pas n’importe laquelle, celle que son héroïne écoute via son autoradio. Des morceaux choisis dans la playlist personnelle de l’auteure mais surtout des titres originaux écrits et composés spécialement pour cette épopée de Paris à la Méditerranée.

Maintenant et Ici

Il suffit au lecteur de mettre ses écouteurs et de flasher le QR code quand il y est invité au gré des chapitres. Tour à tour solaires et crépusculaires, les chansons entrent en résonance avec l’histoire et offrent une réverbération aux sentiments éprouvés par l’héroïne.