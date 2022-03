L’album “1988” de Sophie Tapie renait de ses cendres

Véritable auteure et musicienne, Sophie Tapie débute par le piano à l'âge de 4 ans pour successivement tomber amoureuse de la guitare, du jeu d'actrice et de la scène. Esprit trempé mais libre, ses émotions sont vastes et c'est en chantant qu'elle donne toute sa puissance et son rayonnement.

Le 24 septembre dernier, elle dévoilait son album “1988”, un titre qui fait référence à son année de naissance. 11 titres écrits par l’artiste elle-même, chacun engagés et lourds de sens sur des sonorités pourtant très entrainantes.

Le titre “Phoenix”, qui parle de résurrection et de combat pour la vie, a été l’un des premiers morceaux que le public a pu découvrir.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour cette réédition attendue pour le printemps, l’album s’enrichit de 4 titres inédits dont le titre “Pas vu pas pris" qui prône la liberté et le lâcher prise.