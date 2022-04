“L’élégance des mots crus” de Nour, un album à la fois raffiné et brut

Trop volatile pour être enfermée dans la cage chanson, très ancrée dans la culture jazz, Nour présente aujourd’hui son deuxième album “L’élégance des mots crus”.

Par le titre de ce dernier, elle fait le lien entre le brut et l’élégant, elle dépeint une palette complète montrant toutes les couleurs qu’il peut y avoir entre le noir et le blanc. Parce que s’il y a une chose que notre artiste déteste, c’est bien le manichéisme, les choses tranchées. Elle a su prendre du recul pour apprécier subtilité, dualité et complexité de l’être.

Avec Nour, tout est musique : un briquet devient rythme, un mixeur fait danser la valse et un rasoir électrique donne son nom à un titre de l’album. Ce grain de folie, la chanteuse le revendique comme une nécessité qui permet de redécorer le monde et fait de ses faiblesses des chansons fortes, qui résonnent en nous, parce qu’elle n’oppose pas les hommes aux femmes, mais elle raconte l’humain par ce qui nous rassemble : notre vulnérabilité.

Dans "L’impulsive”, 1er extrait dévoilé de cet album, Nour scande et analyse sans complaisance sa tendance à parler ou à agir pour réfléchir après. Un texte qui claque et interpelle, des cordes qui enrobent, frottent, pincent comme elle, le piano s’envole et s’emballe d’un coup pour accompagner les paroles, suivant au plus près ses gestes et ses mots.

Et comme dans tout mouvement, aussi impulsif soit-il, il peut se terminer par un relâchement… Une détente dans l’inconfort.