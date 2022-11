“L’ennemi” de Thaïs Té, une quête d'identité et de liberté

Habiller des mots pour déshabiller ses maux, imprimer des émotions, marquer les curseurs. Il y a là une émancipation et une affirmation, un lâcher-prise et un esprit batailleur.

Après 3 années de création (et de pas mal de réflexion), Thaïs té est de retour avec des chansons qu’elle a pris le temps de peaufiner, avec des sonorités plus pop et parfois plus sombres.

Ce nouveau disque est né d'une sorte de mue qui lui a permis de s'éloigner du minimalisme des chansons précédentes pour embarquer vers un univers plus proche de la musique qu’elle écoute, tout en gardant la même sincérité.

Elle a sélectionné pour ce disque 5 titres aux textes intimes, qui mêlent l'énergie brute et organique de groupes anglo-saxons qui l’inspirent depuis toujours à des nappes plus électroniques, avec toujours la guitare pour instrument de prédilection, une âme folk et toujours des textes en français.

“L’ennemi”, c'est une volonté de ne plus se voiler la face, le besoin de sortir de sa zone de confort et de reprendre son souffle, de se rapprocher de ce qui nous constitue et nous fait vibrer.