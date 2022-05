“L’heure Mauve” de Pierre Lapointe, une œuvre immersive

“L’heure mauve”, c’est une œuvre musicale de Pierre Lapointe mais c’est aussi le titre de l’œuvre muséale de Nicolas Party exposée au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Mais ce n’est pas un hasard...

En effet, chaque œuvre de Nicolas Party a inspiré Pierre Lapointe à réinterpréter un classique de la chanson, en plus de lui inspirer une nouvelle composition.

Les réinterprétations ont été choisies dans l’optique de faire honneur à des maîtres de la musique, passant d’Aznavour à Brel sans oublier Félix Leclerc et Gilles Vigneault. De la même manière que son acolyte artiste visuel, Lapointe a créé cet album avec la volonté de rendre hommage au classicisme, en apposant une esthétique indémodable, tout en gardant une touche contemporaine et surréaliste.

L’album se veut une œuvre immersive tout comme l’est l’exposition de Nicolas Party. Teintée de mélancolie, de somptuosité, de couleurs, imposante et parfois tranchante. Majoritairement en français et supporté par des instrumentations acoustiques, l’album contient également 2 pièces instrumentales et une reprise en allemand.