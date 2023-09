“L’homme à l’aune” de Trottoir, un album qui sonne comme une saison 2

Si le groupe n’a pas changé (à par de nom), leur façon de travailler oui. Un virage à la fois esthétique et économique.

Le Trottoir n’est plus à présenter sur la scène française. Voilà plus de 15 ans que ce groupe festif, joyeux et teinté de cuivre fait voyager la musique du Sud-Ouest dans toute la France. Et pourtant aujourd’hui leur nouvel album donne l’impression d’un nouveau départ en proposant enfin leur style qui leur est propre.

En effet, les 8 garçons ont quitté les majors du disque pour laisser parler une musique à la philosophie plus pop et plus rock et ainsi retrouver une indépendance nécessaire. Et quitte à le rendre plus authentique, fidèle à leur humour impertinent, cet album est une ode aux vides greniers, aux slips léopards et autres cinémas de sex-shops torrides.

Le chant du cygne - Live session

“L’homme à l’aune” est donc également totalement autoproduit. Une initiative qui leur a permis plus de liberté certes mais aussi de récupérer un peu plus d’argent sur chaque vente de disque. Vente qu’ils assure également eux-mêmes via leur site .