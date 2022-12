"L'innamorata" de La Pietà, une volonté de se mettre à nu

Avec ses forces, ses fragilités et ses doutes, l’artiste partage ses émotions au travers de textes ciselés, frontaux, rugueux et doux à la fois.

La Pietà, c’est l’histoire d’une femme qui veut raconter le vrai, à travers des mots, des questions. Sans filtre, jamais. Sans pose ni montage. L'amour à son état brut.

Authentique, elle nous livre sans fausses pudeurs ses doutes et ses visions du monde. Garde à cœur d’être une plume et une voix libre, jamais là où on l’attend.

Artiste Slam/rock/ chanson, La Pietà est aussi auteure, et son projet réunit à la fois musique et littérature : un disque et un livre sur une même thématique : “C’est quoi l’Amour ?”. C’était quoi avant ? Qu’est-ce qu’en disent les enfants de 5 ans et qu’est-ce qu’en disent nos ainés qui fêtent leu 100 ans ? C’est quoi la différence entre l’amour et le couple ? Entre la passion et la tendresse ? Pourquoi on se sent seul à 2 ?... Autant de questions que s’est posée La Pietà.

Après 2 ans de recherches sur les aspects sociologiques, psychanalytiques, philosophiques et historiques, La Piéta apporte son regard et ses propres réponses à cette si vaste interrogation qui viennent nourrir cet album "L'innamorata" mais aussi le livre “L’être amour” qui sortira en 2023.