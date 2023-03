“La Porcelaine de Limoges” de Nicolas Maury : un disque intime, poétique et lumineux

Généreux dans sa forme, profond sans en donner l’impression... Nicolas Maury n’a pas fini de surprendre et fait une entrée remarquée dans le monde de la musique.

Originaire de Haute-Vienne, après être passé par le conservatoire de Bordeaux et celui de Paris, Nicolas devient acteur et comédien. Espoir à 2 reprises aux Césars, il tourne pour Ryad Sattouf et Patrice Chéreau avant de devenir le personnage populaire et fantasque (Hervé) dans la série "Dix pour cent" sur France 2.

Devenu réalisateur, il ajoute une corde de plus à son arc artistique en devenant chanteur avec la sortie de son tout premier album "La porcelaine de limoges". Ce disque est aussi une manière pour lui de “retirer une autre peau” dans sa présentation aux autres. Il est le portrait le plus juste d’un garçon qui a franchi la quarantaine, en recherche d’extase et qui se penche sur son histoire avec l’attirance et l’appréhension mêlées des vertiges qui font se sentir libre et vivant