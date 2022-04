“La proie est reine” de Rovski, un jeu de miroir déformant

Sillonnant les paysages entre Camille, CocoRosie et Oxmo Puccino, les jumelles Sonia et olive partent à la recherche de nouvelles terres à découvrir, à explorer et à fleurir.

Après un premier EP remarqué, Mangroves, les Rovski reviennent avec leur premier album “La Proie est reine”.

Tantôt fragile, tantôt puissante, la proie n’est pas toujours celle que l’on croit : une fois disparue elle se révèle souvent indispensable, et sa chute précipite celle de son prédateur. La proie devient reine, la reine devient proie. C’est bien cette remise en perspective des rapports de force et leur mouvance perpétuelle qu’évoque le titre du nouvel album du duo Rovski.

Les amazones urbaines que sont Sonia et Olive ont pansé leurs plaies et mis toute leur dextérité au service du chant victorieux de la proie ou de la reine, inversant les rôles, déjouant l’évidence, unissant et triturant leurs différences pour inventer un langage commun.

Le duo est un combiné de complémentarités, Sonia imagine, écrit, compose ; Olive compose, arrange, joue de tout (alto, guitares, claviers, percussions, choeurs…) réinvente, restructure. L'alliance de leurs exigences se transforme en complicité musicale évidente.

L’utilisation des loopers et la multiplicité des instruments donnent naissance à des morceaux foisonnants et riches, des chansons qui portent en dénominateur commun une énergie frontale pour aborder les thèmes liés aux temps que nous traversons : les rapports de pouvoirs, la fin et le renouveau pour l'individu et le collectif.