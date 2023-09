“La promesse” de Babet, des chansons portraits pour ne pas oublier le passé

Entourée d'Albin de la Simone au piano, elle rend hommage à tous ceux et celles qui forcent l'admiration. Les invisibles comme les plus illustres de notre société.

Si babet continue son aventure avec son groupe de rock, Dionysos, elle n’en oublie pas pour autant sa carrière solo. Aujourd’hui elle est de retour avec son troisième album solo : “La promesse”, dans lequel elle se prend au jeu des portraits.

On entend toujours son écriture mélodique romanesque et drue à la fois, son violon fervent et son chant chaleureux. Mais elle explore des couleurs, des thématiques, des formes nouvelles.

La Promesse, le clip officiel. #nouvellevidéo #nouvelalbum #babet #lanzarote #violoniste

Ce qui lui a donné envie de réécrire des chansons, c’est le courage dont ont fait preuve à des moments charnières de leur vie, des personnes de sa famille, des proches, mais aussi d’autres personnages plus illustres. Elle a eu besoin d’exprimer son admiration mais aussi de les remercier. Et quoi de mieux que de la faire de façon poétique, en musique ?