“La promesse” de Trois Cafés Gourmands, un album aux sonorités beaucoup plus pop que les précédents

Des moments de vie mis en chansons inspirés d’eux, à titre de trio mais aussi à titre individuel

Après un premier album certifié triple disque de platine, une nomination dans la catégorie "Révélation francophone de l'année" aux NRJ Music Awards, plus de 300 millions de vues sur Youtube, et un dernier opus qui s'est écoulé à plus de 100.000 exemplaires, le groupe phénomène Trois Cafés Gourmands est de retour avec un nouvel album qui aborde les questions de la vie, de l’enfance ou encore la beauté du monde avec poésie.

12 titres parmi lesquels “Quand”, co-écrit et composé par Jean-Jacques Goldman. Un single pour éveiller les consciences sur différents problèmes comme la tolérance, la guerre, l’écologie. Des problèmes très anciens mais qui résonnent malheureusement encore aujourd’hui.