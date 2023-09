“La source vive” d’Almée, de la musique électronique au service de l’inconscient collectif

“Trop facile” d’Ahma Valentine, une chanson bien plus dansante que d’habitude

Originaire de Nantes, elle apprend le violon à l'âge de 8 ans puis la guitare tout au long de son adolescence. Elle découvre les logiciels de montage de musique et commence à composer à 20 ans. Aujourd'hui elle propose un univers très solaire et entraînant avec des titres profonds et émouvants.