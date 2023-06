“La vie est belle” de Lucie-Valentine : un 1er album pop, sensible et coloré

Du chaos à la lumière, les titres racontent l'histoire d’une jeune femme qui se bat pour exister et trouver sa place après les épreuves que la vie lui a imposées.

Après un burn out en 2013 qui l’oblige à quitter son poste de Journaliste culturelle à Paris, Lucie-Valentine perd son frère ainé, 27 ans, victime d’une crise cardiaque. Un décès brutal qui lui fait réaliser que la vie est trop courte pour ne pas faire ce qu'elle aime le plus au monde : la musique. Elle compose alors ses 2 premières chansons, "La vie est belle" et "Petite sœur", guidée par son souvenir.

Après un voyage seule en Asie durant 5 mois, elle reprend les cours de musique et se replie chez sa grand-mère pour écrire ses chansons derrière mon piano.

Lucie-Valentine - Veuve Clicquot (Clip officiel)

En ressort “La vie est belle”, un premier album aux sonorités pop française, sensible et coloré, dans lequel l'artiste raconte le chemin parcouru pour retrouver la joie de vivre après les épreuves que la vie lui a imposées.

Inspirée par la vie parisienne, elle écrit son 2e album et prépare sa tournée de concerts sur les routes de Belgique et de France.